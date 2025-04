Pioggia di vincite al 10eLotto 100mila euro a Mandello del Lario

Mandello del Lario si è aggiudicato una vincita importante al 10eLotto. Il gioco numerico ha distribuito premi consistenti in tutta la Lombardia, confermando la regione come. Leccotoday.it - Pioggia di vincite al 10eLotto: 100mila euro a Mandello del Lario Leggi su Leccotoday.it La fortuna ha bussato alla porta della provincia di Lecco durante lo scorso weekend, quando un fortunato giocatore didelsi è aggiudicato una vincita importante al. Il gioco numerico ha distribuito premi consistenti in tutta la Lombardia, confermando la regione come.

