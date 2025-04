Internews24.com - Infortunio Zielinski, lo staff medico dell’Inter ha una speranza: la data cerchiata in rosso per il suo rientro

di Redazione, loha una: lainsul calendario per il suoin campoL’rimediato da Piotrterrà il centrocampista polacco lontano dal campo ancora per un po’. La Gazzetta dello Sport, parlando dei tempi di recupero di Denzel Dumfries, si sofferma anche su quelli della mezzala: l’obiettivo dellonerazzurro, per entrambi, è quello di recuperarli per la gara di campionato del 27 aprile contro la Roma.– «E più va aggiunto Dumfries, anche se è l’unico che potrà starsene tranquillo senza rischiare: vedrà il match dalla tribuna rossa di San Siro, non lontano dai dirigenti, proprio come fatto contro il Cagliari. Fosse per l’olandese, sarebbe in campo già dopodomani, ma ci sono tempi rigidissimi per smaltire integralmente il suo problema al retto femorale ed evitare ricadute che complicherebbero il resto della stagione.