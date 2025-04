Guardiagrele dopo 25 anni firmato il contratto Ente Mostra ha una sede ufficiale

È stata finalmmessa nero su bianco una convenzione attesa da decenni: l’dell’Artigianato Artistico Abruzzese potrà utilizzare ufficialmil Palazzo dell’ex Convento San Giuseppe, in via Roma. L’immobile, di proprietà del Comune, era stato acquistato dalla Regione nel 2000.

Ne parlano su altre fonti

Guardiagrele, violenza in un bar: due uomini colpiti dal “Daspo Willy”.

Urla, insulti omofobi e minacce al personale del bar: due uomini denunciati a Guardiagrele vicino Chieti.

Mostra Artigianato: Marsilio e Magnacca, evento dall’alto valore identitario.

Scoppia un incendio all'interno di un garage a Guardiagrele, tre famiglie evacuate.

PISCINA COMUNALE DI GUARDIAGRELE DATA IN GESTIONE PER 25 ANNI: IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER RISPARMIARE.

Scontro a colpi di manifesti: Guardiagrele e Orsogna fanno pace dopo 222 anni.