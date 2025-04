Prestiti con un tasso fino al 1000 a imprenditori di Bari e Bat quattro arresti

quattro persone sono state arrestate dala Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta che ha disvelato una 'rete' di Prestiti usurari concessi, per un importo complessivo di 600mila euro, a imprenditori nella Bat e del Barese. In particolare, l'ordinanza emessa dal Gip del tribunale di.

