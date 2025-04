Anteprima24.it - Due ladri in azione a Capodimonte, uno era anche tassista abusivo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDue furti, uno di pochi euro portati via dalle casse di un ristorante ed un altro di alcune bottigliette di ketchup e birre da collezione. I, di 38 e 36 anni, sono stati denunciati da carabinieri della stdi Napoli. Ed uno di loro eraun.Il 38enne è indiziato del furto commesso in un ristorante di viale Privato dei Tigli: ha danneggiato la porta di ingresso, portando via pochi euro dalla cassa. Il più giovane, invece, dovrà rispondere del furto commesso in un locale di viale dei Pini. Il 36enne è stato riconosciuto dopo essere stato fermato dai militari, nelle scorse notti, alla guida della sua autovettura adibita a taxia bordo della quale, oltre a giovani clienti in uscita da locali notturni della città, sono stati trovatiun coltello a serramanico di 18 cm di lunghezza ed oggetti atti allo scasso, sottoposti a sequestro e per i quali è stato denunciato con atti a parte.