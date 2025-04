Robadadonne.it - Silvana Mangano, la diva che perse la voglia di vivere per colpa di un aereo

Prima che esplodesse in tutto il mondo il fenomeno Sophia Loren un’altra attrice faceva sognare generazioni di uomini in tutto il mondo; del resto, l’Italia è da sempre stata terra di bellezze mozzafiato, e ha dato i natali ad alcune tra le donne più belle della storia, che hanno fatto conoscere e apprezzare ovunque l’ideale di bellezza mediterranea, quello delle forme generose e delle curve al posto giusto che, soprattutto negli anni del neorealismo cinematografico, incarnava lo stereotipo della perfezione estetica.è rimasta nell’immaginario collettivo come la mondina in maglietta attillata e calze nere di Riso amaro, film del 1949 che la lanciò nel mondo del cinema.Nella sua carriera l’attrice romana ha vinto tre David di Donatello e tre Nastri d’argento, e ha recitato con attori del calibro di Vittorio Gassman, Vittorio De Sica, Alberto Sordi, divenendo la musa di registi come Luchino Visconti, ma anche di Tinto Brass, che la volle nel suo Il disco volante del 1964, o di Pier Paolo Pasolini.