Lex Luthor Debutta nel Nuovo Film di Superman di James Gunn?.

Hai sentito l'ultima? Una foto rubata dal set deldidiretto daha scatenato un'ondata di speculazioni: sembra proprio che vedremo la leggendaria battle suit di Lex! Questo dettaglio sta mandando in estasi i fan della DC Comics, impazienti di vedere come il villain sarà reinventato in questa nuova avventura. Lex: Un Look Inconfondibile, un Omaggio ai ComicsL'armatura, caratterizzata dagli iconici colori viola e verde, rievoca le storie degli anni '70 e '80. La sua apparizione segnerebbe una svolta, dando auna presenza fisica finora relegata all'animazione e alle serie TV., noto per la sua passione per i fumetti, sembra intenzionato a rispettare fedelmente il materiale originale.