Tvzap.it - “Grande Fratello”, Federica ha fatto la sua scelta tra Alfonso e Stefano

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,hala suatraPetagna sembra averla suaal. La giovane napoletana aveva detto addio al suo fidanzato storicoa Temptation Island, per lasciarsi andare ad un nuovo amore, quello di. Qualche mese dopo, complice l’ingresso nella Casa più spiata di Italia, qualcosa è cambiato. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, prima l’eliminazione e poi le polemiche: cos’è successoLeggi anche: “The Voice Kids”, la scoperta sul giovane Marco: di chi si tratta (VIDEO)“”,hala suatraTediosi ha scritto una lettera d’amore per: «Per lei provo un sentimento molto forte, lo sto capendo in questi giorni.