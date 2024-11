Thesocialpost.it - Coppa Davis, Italia-Olanda: Berrettini trascina gli azzurri in vantaggio nella finale

Leggi su Thesocialpost.it

Malaga – In unastorica di, l’parte con il piede giusto grazie a un’ottima prestazione di Matteo, che supera con autorità l’olandese Botic Van de Zandschulp in due set: 6-4, 6-2. Il successo del romano porta gliavanti 1-0 nell’ultimo atto contro un’mai arrivata così lontanocompetizione.Primo set: equilibrio e break decisivoL’incontro è iniziato con un Van de Zandschulp determinato a non cedere terreno, maha trovato ritmo al servizio fin dalle prime battute, mettendo a segno ben 13 ace complessivi. Dopo una fase iniziale di studio, l’no ha realizzato il break decisivo nel nono gioco, approfittando di alcuni errori dell’olandese. Sul 5-4,non ha tremato e ha chiuso il primo parziale con il punteggio di 6-4, confermandosi solido nei momenti chiave.