Bergamonews.it - “C’è posta per Mai”, donata alla biblioteca una nuova lettera di Donizetti

Bergamo. Unaautografa di, scritta nell’anno del “Roberto Devereux”, in cui poter trovare “un concentrato del mondo musicale dell’epoca” che, idealmente, ritorna a casa. Sabato 23 novembre, nella sala della musica Tremaglia del Teatro, nell’ambito delle iniziative delOpera ed in particolare tra iBookmarks, è stato presentato l’evento “C’èper Mai“.Un gioco di parole per presentare unadonazioneCivica “Angelo Mai” –, unaautografa dal compositore bergamasco, scritta nel 1837, anno dell’opera proin questa edizione decennale del Festival.Presentata da Paolo Fabbri (direttore della sezione scientifica della Fondazione) e Fabrizio Capitanio (conservatore e musicologo della), laviene mostrata per la prima volta al pubblico nella sua versione autografa.