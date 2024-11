Zonawrestling.net - VIDEO: Maven è vicino al ritorno in WWE?

è tornato a essere un nome regolarmente discusso nel mondo del wrestling dopo aver lanciato il proprio canale YouTube nel luglio dello scorso anno. Invece di seguire la strada dei podcast che molti wrestler ritirati hanno intrapreso, l’ex Hardcore Champion ha trovato il successo caricandocon uno stile più basato sull’intrattenimento. Dall’inizio del suo canale ha raccolto più di 500.000 follower. La sua crescente popolarità ha fatto sì che ci si chiedesse se il 47ennne potesse tornare nella promotion di proprietà di Endeavor in un nuovo ruolo. Huffman ha affrontato l’argomento nel suo ultimo upload.Le sue parole“Ho incontrato un attuale dipendente dellae no, non si tratta di nessun wrestler. Questa persona mi ha informato che non solo si sono battuti per me, ma hanno cercato di incoraggiare e suggerire possibili modi per utilizzarmi, sfruttando il talento che potrei possedere ora.