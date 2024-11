Calciomercato.it - Verona flop e squadra in ritiro, Zanetti striglia i suoi: “Spettacolo indecoroso”

Le parole del tecnico degli scaligeri nel post partita della sfida contro l’Inter: tanti gli spunti offerti nell’intervista a DAZNPomeriggio da incubo per l’Hellasdi Paolo, che oltre a non impensierire Sommer, si è resa protagonista di errori difensivi che alla fine hanno pesato come una spada di Damocle sul risultato complessivo. A dispetto dell’evidente divario tecnico tra le due squadre, i padroni di casa sono apparsi spenti, svagati in difesa e con poche idee dalla cintola in su. La classifica, intanto, comincia a preoccupare: i gialloblu – che in questa prima parte di campionato non hanno mai pareggiato – si trovano attualmente al quattordicesimo posto in classifica a quota dodici punti, con tre punti di margine rispetto al Lecce terzultimo (con i salentini che, però, hanno una gara in meno).