Tajani contro Salvini | La politica estera è una cosa seria non la fa lui

Antonio, ministro degli Esteri, parla chiaro. In un’intervista a Repubblica, mette dei paletti precisi sul ruolo dellaitaliana. “Lasi deve fare in maniera costruttiva. È una. Ogni parola va pesata, ponderata, calibrata. C’è di mezzo un Paese”, spiega.Leggi anche: Mandato d’arresto per Netanyahu,: “Valuteremo”. Crosetto: “Sentenza sbagliata ma dovremmo applicarla”Il ministro ricorda che la linea del governo la decidono la presidente del Consiglio e il titolare della Farnesina, non. Le sue parole rispondono alle dichiarazioni di Matteosulla Corte Penale Internazionale e Benjamin Netanyahu.“Le opinioni dei partiti non sono la linea del governo”distingue tra le posizioni di un leader di partito e la linea ufficiale dell’esecutivo.