Roma 1000 persone invece delle 390 consentite | chiuso storico locale del Coppedè

, 23 ottobre 2024- Resteràper dieci giorni lodi via del Tagliamento, nel cuore del quartiere: lo ha disposto il Questore diin esito a ripetuti controlli che hanno fatto emergere evidenti criticità connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica. Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di esecuzioni musicali e trattenimento danzanti è stato notificato questa mattina alla titolare deldagli agenti del II Distretto Salario Parioli e della Divisione Polizia Amministrativa della questura.Più di millea fronte390, omessa vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo; dipendenti identificati dal gestore delcon la qualifica di steward ma privi del titolo necessario; assembramento all’entrata tale da costituire non solo un disturbo per la quiete pubblica, ma anche un problema per la circolazione stradale.