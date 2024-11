Biccy.it - Pomeriggio 5, il nome che sostituirà Myrta Merlino

Ci risiamo,si prenderà un’altra pausa da5 che continuerà anche durante le vacanze natalizie.La conduttrice napoletana in passato ha più volte preso dei giorni di pausa dal programma (quando perché raffreddata, quando per impegni personali presi in precedenza), ma questa volta l’assenza non durerà pochi giorni ma ben tre settimane. Al suo posto non arriverà né Simona Branchetti, né Giuseppe Brindisi (come successo in passato), ma Dario Maltese direttamente dal Tg5.Il frizzante e friccicarello Dario Maltese terrà compagnia alle casalinghe di Canale 5 fino alla prima settimana di gennaio. Dopo Befana, come annunciato da Giuseppe Candela via social, tornerà. E lanon sarà la sola a prendersi una pausa: anche Federica Panicucci non condurrà la versione natalizia di Mattino 5, ma questo perché dovrà lavorare al Capodanno targato Mediaset.