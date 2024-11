Gaeta.it - Medvedev avverte: il conflitto in Ucraina può finire se la Nato interrompe il sostegno

Facebook WhatsAppTwitter La guerra incontinua a generare preoccupazioni internazionali. Recentemente, Dmitry, vice capo del Consiglio di sicurezza russo, ha dichiarato in un’intervista che sarebbe possibile porre fine alsenza ulteriori perdite di vite umane, ma solo a condizione che lasmetta di influenzare e sostenere le operazioni ucraine.e la posizione della Russia sullaDmitryha ribadito l’importanza di un’escalation diplomatica per risolvere la crisi, sottolineando che ilpuò concludersi senza nuove vittime se il bloccodecide di ritirare il supporto. Durante la sua intervista con Al Arabiya, ha enfatizzato come le azioni dellastiano alimentando la tensione.ha affermato: “Se il bloccosmette di soffiare sul fuoco della guerra in, questopuòsenza alcun ulteriore costo per l’umanità”.