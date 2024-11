Tpi.it - Lo chiamavano Trinità: tutto quello che c’è da sapere sul film

Lo: trama, cast e streaming delsu Rete 4Questa sera, sabato 23 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lo.,del 1970 scritto e diretto da E.B. Clucher, regista anche del sequel “continuavano a chiamarlo” uscito un anno dopo. È un western all’italiana in versione commedia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaFar West:, pistolero abilissimo, pigro e sciatto, vaga nel deserto sdraiato su una treggia trainata dal suo cavallo. Giunto in una locanda, divora un’intera padella di fagioli e si scontra con due cacciatori di taglie, ai quali sottrae un presunto assassino messicano ferito. Continuando il suo viaggio, giunge in un paese dove trova suo fratello, corpulento e burbero ladro di cavalli detto “Bambino”, nelle insolite vesti di sceriffo.