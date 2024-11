Anteprima24.it - Il muro della Salernitana regge per un’ora poi il Sassuolo dilaga

Tempo di lettura: 2 minutiTroppoper la. Ilgranata resiste per circae poi crolla sotto i colpiformazione neroverde che si prende questi tre punti e vola in vetta alla graduatoria.L’inizio è scoppiettante, botta e risposta da una parte e dall’altra, anche se di occasioni non ce ne sono almeno fino alla mezz’ora col tiro di Boloca che coglie il paloporta granata. Poco dopo tocca a Thorstvedt sfiorare di testa la rete. Una doppia occasione che accende la squadra di Grosso che prende il controllo dell’ultima parte del primo tempo. Fioccano le palle gol per i neroverdi con Fiorillo che salva su Berardi e con altre palle gol sfumate per un niente.La squadra di Colantuono si porta a casa lo zero e zero nei primi 45?. La ripresa sembra avere una storia diversa, i granata si fanno vedere pericolosamente dalle parti di Moldovan con Wlodarkzyc ma la parata del portiere è prodigiosa.