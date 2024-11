Formiche.net - Dividere Cina e Russia? La missione di Trump passa dall’Ucraina, spiega Gabuev

Sul Financial Times, Alexander— direttore del CarnegieEurasia Center – aveva scritto che l’anti-americanismo rimarrà un principio guida della politica estera russa sotto Vladimir Putin, indipendentemente da chi sarebbe entrato alla Casa Bianca dopo USA2024. E dunque, questo porterà naturalmente a un allineamento ancora più forte tra Mosca e Pechino? Oppure l’approccio transazionale dipotrebbe introdurre nuove dinamiche che complicheranno tale allineamento? “Ci sono ancora troppe wild card sul tavolo, e le dinamiche sono difficili da prevedere. Tuttavia, suppongo chetenterà effettivamente di fermare i combattimenti in Ucraina per creare un’apertura con ladi Putin, e parte della sua motivazione potrebbe essere la speranza di allontanare Mosca dall’abbraccio di Pechino, se non addirittura di coinvolgere il Cremlino nel suo tentativo di aumentare la pressione su Pechino”, risponde