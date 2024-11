Ilfattoquotidiano.it - Trump vuol disimpegnare gli Usa dai focolai esterni, ma sottrarsi a un conflitto non basta a evitarlo

di Roberto Iannuzzi *Sarebbe fin troppo facile sparare a zero contro l’entrante amministrazione, accodandosi ai grandi giornali della stampa americana che già hanno lanciato l’allarme sui disastri che essa provocherà. Far ciò significherebbe ignorare sia il fallimento dei democratici, e più in generale dell’establishment politico degli ultimi decenni (i primi responsabili dell’affermazione del magnate repubblicano), sia le grandi aspettative che circa metà della popolazione statunitense nutre a seguito della sua vittoria.Piaccia o meno, una consistente fetta di americani ha vissuto il trionfo dicome una liberazione da un regime oppressivo sul fronte interno nei confronti di tutti coloro che non vi si riconoscevano, e impegnato in guerre inutili quanto costose e fallimentari all’estero.