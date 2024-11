Lopinionista.it - Sindacati taxi, iscrizione ruolo provincia resta primo requisito

ROMA – “L’odierna sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale che disciplina il trasporto pubblico non di linea in Umbria, si inserisce nel solco di quanto già precedentemente stabilito per un simile provvedimento relativo a una legge approvata dalla regione Molise che imponeva l’obbligo ritenuti illegittimo di residenza nel proprio territorio per partecipare a bandi per il rilascio di nuovi titoli autorizzativie noleggio con conducente”. E’ quanto dichiarano in una nota UnicaCGIL, UGL, FederCisal, Tam, Satam, Claai, Unione Artigiani, Uri, USB, Consul, Fast Confsal, Sitan, Unimpresa, ATIe Associazione Tutela Legale.“Come però affermato anche nel comunicato della Corte costituzionale, l’nello specificoleindispensabile per poter esercitare con un titolo rilasciato in quel determinato territorio, cosi comeobbligatorio avere nello stesso una rimessa per lo svolgimento della propria attività, come ribadito nella recente sentenza del Consiglio di Stato del 28 ottobre 2024 n.