Gaeta.it - Riconoscimenti per il Liceo Classico Pietro Giannone: un’eccellenza campana tra i migliori istituti d’Italia

Facebook WhatsAppTwitter Ildi Caserta ha ricevuto un prestigioso riconoscimento da Eduscopio, confermando la sua posizione di eccellenza tra i licei classici della Campania. Per il sedicesimo anno consecutivo, l’istituto è stato classificato tra i primi tre della regione, con un punteggio di 79,32 nel FGA, un indicatore che misura la qualità dell’istruzione in base alla bravura media e alla velocità con cui gli studenti superano gli esami universitari dopo il diploma. Questo risultato posiziona ilin una competitiva corsa, davanti ad altri noti licei come il Sannazzaro e l’Umberto I di Napoli. A livello nazionale, si distingue rispetto astorici lombardi come il “Parini” e il “San Carlo Borromeo“, nonché a licei rinomati di Roma e Venezia.