Milan-Juventus Fonseca | Importante ma non decisiva Loro difendono meglio del Real Madrid

Leggi su Sportface.it

“Ultima chance per lo scudetto? E’ una partita non, però è. Abbiamo bisogno di fare più vittorie in fila, quindi la Juve non è piùdell’Empoli. Abbiamo rispetto dima non paura. Rispetto apenso che sarà una partita diversa. Lasecondo me è più forte difensivamente del, come squadra. Noi vogliamo essere sempre offensivi. Lainoltre è molto forte difensivamente. Contro lanon vedrete nulla di nuovo, non mi sono inventato nulla”. Lo ha detto l’allenatore del, Paulo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la: “Lo ripeto, il nostro è un problema di testa, non ho problemi ad ammetterlo. Dopoho detto che sarebbe stato più difficile vincere a Cagliari, non l’ho detto perché sono pazzo, ma perché volevo mandare un messaggio.