Lettera dell’Ascoli a Remo Orsini | | Ti aspettiamo

Dopo il messaggio del patron Massimo Pulcinelli ("Forza, siamo tutti con te"), ieri l’Ascoli Calcio ha pubblicato una nota ufficiale per esprimere vicinanza e sostegno a, responsabile scouting del settore giovanile, ricoverato a Torrette di Ancona per le conseguenze dell’incidente stradale di cui è rimasto vittima martedì sera, investito da un suv mentre faceva jogging lungo la circonvallazione a Porta Romana. Ecco quanto ha scritto la società bianconera sul profilo social. "Caro, abbiamo atteso un po’ prima di scriverti, tanti sono stati i pensieri che ci hanno travolti improvvisamente da martedì sera, col tam tam sui cellulari e la terribile notizia: "E’". La corsa in ospedale e poi la speranza, l’attesa, la preoccupazione, l’ansia, la ricerca di buone notizie.