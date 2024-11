Lanazione.it - La sede del Palazzo della Provincia di Arezzo si tinge di rosso

, 22 novembre 2024 – Ladeldi, resterà illuminata fino al 25 novembre in memoria delle tantissime donne che ogni giorno, in tutto il mondo, sono vittime dei propri padri, mariti, compagni. Ilcolore dell'amore,passione, che si trasforma in male è diventato il simbolo contro la violenza sulle donne. “Nella giornata internazionale per l'eliminazioneviolenza contro le donne, - ricorda il PresidentediAlessandro Polcri - diventa l’occasione per un cambiamento culturale, mettendo in campo ogni azione utile, affinchè la violenza non diventi normalità”. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Consigliera di Parità.