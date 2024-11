Ilfattoquotidiano.it - Fedez e Silvio Campara paparazzati a cena nello stesso ristorante: il dettaglio sulle auto parcheggiate fuori dal locale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un incontro inusuale per. Il rapper di Rozzano, infatti, è andato aalCipriani di Milano, quando, a un certo punto, si sarebbe presumibilmente imbattuto in, l’ex presunto flirt della sua ex moglie Chiara Ferragni, che stava mangiando. Lo riporta il settimanale Oggi, che ha pubblicato gli scatti dei due che escono dallo, sorridenti e felici, ma mai insieme:, infatti, avrebbeto con un amico, mentresi sarebbe incontrato con un gruppo di amici. Non è chiaro se i due abbiano effettivamente parlato, ma sembra certo che i due abbiano parcheggiato le loro Ferrari una dietro l’altra, come segnala il magazine attraverso gli scatti pubblicati nell’ultimo numero.Quella trae Chiara Ferragni, invece, sarebbe stata solo una fugace relazione estiva, ma non è mai stata confermata da nessuno dei diretti interessati.