Coppa del Mondo Pista Lunga Lollobrigida stacca la seconda posizione in Division B

Nagano, 22 novembre 2024 – Nella giornata di venerdì 22 novembre alla M-wave di Nagano (Giappone) si è aperta l’edizione 2024-25 delladeldi pattinaggio velocità su.Quattro le competizioni andate in scena nel primo dei tre giorni della tappa giapponese. I 500 metri (gara-uno) e i 1.500 metri sia del settore maschile che di quello femminile.Questi i risultati conseguiti dagli italiani impegnati.-ADavid Bosa (Fiamme Oro) ha ottenuto il diciassettesimo tempo (35”78) sui 500 metri, mentre Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) ha concluso i 1.500 metri in 1’48”04, archiviando il diciannovesimo riscontro cronometrico.-BPer quanto riguarda i raggruppamenti cadetti, nei 1.500 metri femminili si registrano il secondo tempo (1’57”73) per Francesca(Aeronautica Militare) e il quinto crono (1’58”85) di Arianna Fontana (Icelab).