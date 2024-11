Coldiretti giovedì 28 e venerdì 29 novembre a Roma il forum su agricoltura e alimentazione

Leggi su Ildenaro.it

L’edizione 2024 delInternazionale sull’e l’, organizzata dacon la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, si terrà presso Villa Miani a, dalle ore 9,30 di28 fino a29. Ilrappresenta un appuntamento centrale per il settore agroalimentare, riunendo i principali esperti, opinionisti e accademici insieme a rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche. Un’occasione unica per riflettere su un settore strategico e identitario per la crescita del Paese.L’evento vedrà la partecipazione, oltre che del presidente diEttore Prandini e del segretario generale Vincenzo Gesmundo, del Vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, del Ministro della Salute Orazio Schillaci, di quello dell’, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e di quello per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr e vicepresidente della Commissione Europea designato Raffaele Fitto.