Game-experience.it - Black Myth: Wukong riceverà presto delle “sorprese”: si tratta dei DLC e della versione Xbox Series X|S?

Leggi su Game-experience.it

Game Science ha affermato che entro fine anno verranno rilasciate” per, con una nutrita fetta di fan che spera possa essere giunto il momento per il lancio di nuovi contenuti oppure per l’annuncioXS.Come riportato da Insider Gaming, nelle serata di ieri l’apprezzato action game cinese ha vinto il prestigioso premio Ultimate Game of the Year ai The Golden Joystic Awards 2024, con il game director, Feng Ji, che ha ovviamente celebrato questo importante risultato effettuando un discorso sul palco (da remoto)cerimonia.Feng Ji ha affermato nello specifico quanto segue:“Naturalmente potreste aver già completato il nostro gioco. Anche questo va benissimo, continuate a seguirci e forse ci sarannoad attendervi nel corso dell’anno”.