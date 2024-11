Gaeta.it - Accoltellamento al Movicentro: episodi di violenza allarmanti a Ivrea

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter I recenti eventi dinel centro disollevano interrogativi e preoccupazioni tra i residenti. L’ultimoo risale a ieri sera, quando il piazzale delè diventato il palcoscenico di unavvenuto durante una rissa che ha coinvolto diverse persone. Questo fatto si inserisce in una serie di incidenti che dimostrano un deterioramento della sicurezza nella città.La rissa alIntorno alle 18:30, ildiha visto una violenta rissa con una dozzina di partecipanti, due dei quali sono stati feriti da un’arma da taglio. I giovani feriti sono stati prontamente portati in ospedale, da dove è stato riferito che le loro condizioni non destano preoccupazione. Le forze di polizia, giunte sul posto, hanno trovato una situazione di alta tensione.