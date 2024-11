Women’s Champions League 2024 25 Lione-Roma 4-1 Spugna | Molto bene per 75 minuti

Leggi su Sportface.it

Alessandroha parlato ai canali ufficiali delladopo il match della/2025 che ha visto le giallorosse sconfitte per 4-1 in casa del. Un risultato pesante ma che non rispecchia quanto visto in campo, stando all’allenatore delle capitoline: “Ci sono stati 75di cui siamocontenti, con grande concentrazione e applicazione – spiega – Rispetto all’andata siamo riusciti a gestire meglio la palla. Purtroppo ancora una volta le palle inattive ci sono costate care, del resto sapevamo di pagare qualche centimetro.”Adesso però laha dato prova di potersi confrontare con chiunque, come spiega anche: “Il livello è statobuono per 75, poi però quando perdi c’è un po’ di rammarico. Adesso dobbiamo pensare al Wolfsburg, partita decisiva per il girone.