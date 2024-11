Spazionapoli.it - UFFICIALE – Serie A, confermata una svolta epocale: riguarderà anche il Napoli!

Sono ore caldissime per il calcio italiano. Nelle ultime ore, infatti, è stata accettata una richiestache modificherà il sistema. La stagione diA sta entrando nel vivo, ma intanto continuano ad esserci cambiamenti importanti. L’annata in corso è ricca di impegni e vedràl’esordio del Mondiale per Club in un formato del tutto inedito. La competizione inizierà l’estate prossima, motivo per il quale i due club protagonisti (Inter e Juventus) hanno presentato una modificaalla FIGC.Già diverse settimane, si è parlato a lungo di una possibile finestra di mercato inedita. A dire il vero, ormai, non si tratta più di una possibilità remota vista l’accettazione da parte della FIGC. L’organo sportivo italiano ha ritenuto opportuna l’instaurazione di una sessione di mercato che partirà il prossimo 1 giugno e si concluderà il 10 giugno 2025.