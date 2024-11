Ilrestodelcarlino.it - Raccolta di firme per i buoni pasto all’Asp

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a tutti i lavoratori di Asp Seneca di Terre d’Acqua. La Uil Fpl di Bologna nei giorni scorsi a dato il via allaper estendere il riconoscimento deio servizio di mensa sostitutiva a tutti i dipendenti delle strutture gestite da Asp (Azienda servizi alla persona) Seneca di Terre d’Acqua. "Avevo già chiesto all’azienda – dice Umberto Bonanno coordinatore metropolitano Uil Fpl – il riconoscimento deia tutti i lavoratori come previsto dal contratto nazionale di lavoro. Tuttavia dobbiamo rilevare che l’azienda prende tempo e non pare voglia sottoscrivere a breve alcun accordo sindacale". Asp Seneca, con sede amministrativa a Persiceto, è un’azienda pubblica di servizi alla persona che si occupa della gestione di servizi rivolti ad anziani, famiglia, minori, adulti svantaggiati e persone diversamente abili.