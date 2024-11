Lapresse.it - Nautica, Monaco Energy Boat Challenge: novità e conferme della nuova edizione

Dal 2014, anno del suo lancio, lasi è dimostrata una valida vetrina per le ultimein termini di propulsioni innovative nel mondo. Dopo una partecipazione record nel 2024 che ha coinvolto 40 università, oltre 700 studenti da 25 paesi, di cui 450 presenti in loco, l’evento è pronto a evolversi e a tornare in scena dal 2 al 5 luglio. Per questa2025 sono attese diversema tra i punti fermi sarà possibile ritrovare il programma di tutoraggio e il Job Forum per creare, nel settore, un ponte tra gli studenti e il mondo del lavoro. “L’obiettivo è continuare a promuovere i progressi tecnologici per costruire il futuroda diporto”, spiega Bernard d’Alessandri, segretario generale dello Yacht Club de