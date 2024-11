Oasport.it - LIVE Sinner/Berrettini-Gonzalez/Molteni 1-2, Italia-Argentina 1-1 Coppa Davis in DIRETTA: palle break in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Battuta esterna vincente di.30-15 Finalmente una risposta vincente dicon il diritto lungolinea.30-0 Lungo il diritto diche aveva tirato in mezzo ai due argentini.15-0 In rete il diritto lungolinea di unche deve ancora entrare nel vivo della partita.in battuta.2-2 Bravissimoa rete con una stop volley.40-0 Servizio vincente di.30-0 Ancora attentoa rete con la volée di rovescio.15-0 Buona battuta die smash diin battuta.1-2 Battuta esterna vincente di.A-40non sta trovando i tempi in risposta, ancoraattento a rete.40-40 Larga di pochissimo la risposta di diritto di.30-40 In rete la risposta di diritto di, la traiettoria era al corpo.