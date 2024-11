Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo 3-2, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro salva una palla break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER IN(2° MATCH DALLE 17.00)LADEL DOPPIODI(3° MATCH DALLE 17.00)3-2 Larga la risposta di, anche con un po’ di fortuna, tiene un turno di servizio molto delicato.A-40 Battuta vincente al centro dell’no.40-40 Pessima e leggibilecorta dici arriva in scioltezza e clamorosamente mette il rovescio in rete.40-Aalza la traiettoria e viene trafitto dal diritto a sventaglio dell’argentino.40-40fa male con il diritto lungolinea, in rete il tentativo disperato dicon il diritto in back.40-30 Lungo di poco il rovescio incrociato dell’argentino.30-30non chiude due volée di diritto,a segno con il passante di rovescio.