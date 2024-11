Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 4-8, Europei curling femminile in DIRETTA: altra sconfitta per le azzurre, ora la semifinale sarà di ferro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:00che invece troverà la Scozia, issatasi in terza posizione nel round robin dopo quest’ultima giornata.10:58 KO che fa male in quanto alle 18.00 leaffronteranno inla Svizzera di Silvana Tirinzoni.che arriva da undici sconfitte consecutive contro le elvetiche.10:55 Match che finisce con una nuova mano rubata delle scandinave.4-8.10:52che sta onorando l’ultimo end provando a creare qualche grattacapo alle avversarie, ma non arrivano errori delle scandinave.10:50che giustamente distrugge il gioco che leprovano ad imbastire. Le scandinave chiudono il round robin al secondo posto ed oggi pomeriggio affronteranno la Scozia.10:49 Intanto arriva la vittoria per 5-4 della Scozia sulla Norvegia.