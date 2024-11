Noinotizie.it - Lecce: femminismi, patriarcato, stereotipi e prospettive di genere Se ne parla da oggi al liceo "Palmieri"

Di seguito il comunicato:Cosa significa essere una persona femministain Italia? Cos’è il? Come si riconoscono e si combattono glie le violenze di? Quali sono lefuture su parità e diritti? Per rispondere a queste e altre domande, centrali nel dibattito pubblico, nasce “Futur?:di“, un articolato progetto dell’associazione Diffondiamo idee di valore, sostenuto dalla seconda edizione dell’avviso “Futura – La Puglia per la parità“, promosso dal Consiglio regionale della Puglia. Partito durante il festival Conversazioni sul futuro, che dal 16 al 20 ottobre ha ospitato avari incontri e presentazioni di libri sul tema con Isa Borrelli, Shady Alizadeh, Neelai Barek, Tina Marinari, Jessica M. Masucci, Maria Donata Bologna, Vera Gheno, Alessandra Minello, Silvia Semenzin, Chiara Mercuri, Giulia Siviero, Alessia Caiazzo, Vanessa Roghi, Daniela Finocchi, Katia Lotteria, il progetto prosegue ora alClassico e Musicale “Giuseppe” di