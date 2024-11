Dilei.it - Le serie tv da non perdere a dicembre 2024

Leggi su Dilei.it

richiama cappotti, aria tagliente e lunghi pomeriggi sul divano da passare, magari, davanti a film di Natale o avvincentitv.Anche questo mese, il catalogo delle maggiori piattaforme streaming non delude, regalandoci storie da guardare tutte d’un fiato. Tra spionaggio, cartoni animati e giochi mortali, ecco quelle che, secondo noi, non possono mancare all’interno della tua lista.Letv da non“Black Doves”, 5Seguendo l’apprezzatissimo filone dello spionaggio, che ha già ottenuto un incredibile successo grazie a storie come Citadel: Diana, Netflix torna con Black Doves, un altro racconto avvincente disponibile dal 5.Lasegue le vicende di Helen Webb, interpretata da Keira Knightley, che vive una vita come madre e moglie nascondendo però una carriera da spia.