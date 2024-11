Gaeta.it - Ladispoli, l’associazione culturale “Donna” esprime preoccupazione per il futuro dell’ospedale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La città di, situata nella provincia di Roma, sta vivendo un costante aumento demografico. Tuttavia, il sistema sanitario locale stenta a tenere il passo con la crescita della popolazione.”, guidata dalla Presidente Maria Teresa Corrao,il proprio disappunto riguardo alla situazionelocale, che si fa sempre più incerta. Aumento demografico e crisi sanitaria, in modo evidente, sta osservando un incremento della propria popolazione. Questo fenomeno, purtroppo, non è accompagnato da un adeguato sviluppo del settore sanitario, che appare stagnante. Le promesse fatte durante le campagne elettorali, in particolare quelle del 2022, avevano fatto sperare in una fruttuosa evoluzione della situazione sanitaria.