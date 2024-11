Gaeta.it - Intervento tempestivo salva la vita a un uomo a Senigallia: dettaglio di un caso di crisi familiare

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La serata a, in provincia di Ancona, ha preso una piega drammatica a causa di un tentativo di suicidio. Fortunatamente, la prontezza d’azione della polizia e il segnale d’allerta fornito dalla moglie dell’hanno fatto la differenza, endo così una tragedia. Questo episodio sottolinea l’importanza della comunicazione efficace e del supporto immediato in situazioni di.La segnalazione alla polizia: un gesto decisivoTutto è iniziato con una telefonata al numero d’emergenza 112. Una donna, preoccupata per il marito, ha contattato la sala operativa della polizia dopo un diverbioche l’aveva messa in allerta. L’, in preda a un momento di sconforto, era uscito di casa a bordo della sua auto e aveva inviato alla moglie un messaggio allarmante in cui manifestava l’intenzione di farla finita.