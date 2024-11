Ilgiorno.it - Infanzia da proteggere. La voce di 1.200 bambini

Leggi su Ilgiorno.it

Hanno invaso il centro di Varese con un lungo serpentone colorato. Erano davvero in tanti, circa 1.200, i piccoli partecipanti della marcia per i diritti deipromossa dal Comune di Varese. Un appuntamento storico, che si ripete ormai da una ventina d’anni, oltre che uno dei più importanti in tutta Italia in quanto a numeri. L’occasione era la Giornata internazionale per i diritti dell’e dell’adolescenza, che ricorreva proprio ieri. Il corteo è partito da piazza Repubblica, dove le scuole sono arrivate una per una e l’atmosfera si è scaldata con l’animazione di Martin Stigol di Progetto Zattera. Dopo una canzone e un ballo tutti in fila sulle strade del centro temporaneamente chiuse al traffico dagli agenti della Polizia locale. Soddisfatta per la grande risposta deil’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio.