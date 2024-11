Ilfoglio.it - I danni del geopolitichese, anche al G20

Il Sud globale non esiste. O meglio: è un’invenzione giornalistica, una semplificazione dei geopolitici da social network, rilanciata ossessivamente dalla propaganda russo-cinese perché non c’è niente di più importante per Mosca e Pechino, sulla scena internazionale, del trovare un’identità dai confini confusi, dalla definizione fumosa, qualcosa da difendere dagli altri, i cattivi, gli occidentali succubi del modello americano. Eppure alla fine del G20 di Rio molti media internazionali hanno più volte rilanciato l’idea che questo “Global south” sia alla ricerca di una stabilità che a quanto pare può offrirgli solo la Repubblica popolare cinese, con Xi Jinping al centro di tutte le foto e – come scriveva ieri il New York Times – lo spettro della nuova Amministrazione americana guidata da Trump, che farà certamente avvicinare ancora di più questo Sud globale alla Cina.