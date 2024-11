Movieplayer.it - From: la serie con Harold Perrineau tornerà con la stagione 4

MGM+ ha annunciato il rinnovo per la4 della, con protagonista l'attoreha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la4 da parte di MGM+. Nella giornata di domenica, negli Stati Uniti, andrà in onda il season finale del terzo capitolo della storia. Laè stata creata e prodotta da John Griffin, mentre Jeff Pinkner (Lost, Fringe) ne è lo showrunner. Jack Bender, anche lui in precedenza nel team di Lost e Game of thrones, è coinvolto come regista del progetto televisivo. Il ritorno diLe riprese della4 disi svolgeranno in Nova Scotia nel 2025, in vista di una première che avverrà nel 2026. Nel .