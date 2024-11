Ilnapolista.it - Figc, confermata la terza finestra di mercato per il Mondiale per club

L’assemblea elettiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio si svolgerà il prossimo 3 febbraio. Lo ha annunciato il presidente Gabriele Gravina nel corso del Consiglio odierno. L’assemblea elettiva avrà luogo presso l’Hotel Cavalieri di Roma.Nel corso della riunione, il Consiglio ha autorizzato l’apertura di unadiaggiuntiva in programma dall’1 al 10 giugno 2025, legata alla partecipazione di Juventus e Inter alla nuova Coppa del Mondo per.Leggi anche: Caosper. Si gioca in estate, che fanno i calciatori in scadenza al 30 giugno?Dateestivo 2025 – La nota della FIFALadiera stata riconosciuta lo scorso mese dalla FIFA, che aveva poi rimandato alle federazioni il compito di autorizzarle nei rispettivi Paesi. «In base al regolamento, le Associazioni Membro FIFA deipartecipanti alla Coppa del Mondo perFIFA avranno la possibilità di aprire unadi registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loroaffiliati) prima dell’inizio della competizione.