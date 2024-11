Iltempo.it - "Escalation? Risposta speculare. Il conflitto è mondiale": Putin avverte

Mosca potrebbe decidere di colpire quei Paesi che hanno autorizzato l'Ucraina a usare missili a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo. L'avvertimento arriva direttamente dal presidente russo, Vladimir. «Ilin Ucraina ha acquisito elementi di carattere globale dopo gli attacchi di missili occidentali a lungo raggio contro la Russia», ha affermato il capo del Cremlino in un discorso televisivo alla nazione. «È impossibile utilizzare armi a lungo raggio sul territorio russo senza specialisti dei paesi in cui sono state prodotte, questo è noto», ha rimarcato il presidente russo. Da qui, l'avvertimento: «La Russia si ritiene autorizzata a usare le armi contro le strutture militari dei Paesi che autorizzano l'uso delle loro armi contro la Russia». Mosca, ha spiegato ancora il presidente russo «risponderà in modo deciso ein caso di».