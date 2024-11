.com - Develhope e Fondazione Vodafone: 20 borse di studio per giovani NEET in intelligenza artificiale

Leggi su .com

Palermo, novembre 2024 – L’Italia affronta una sfida cruciale nel colmare il gap delle competenze digitali. In un contesto in cui oltre 362.000 lavoratori qualificati mancano per gestire tecnologie avanzate come, cloud computing e big data, nasce una partnership innovativa tra la tech schoole la. L’obiettivo? Dare una chance concreta a(Not in Education, Employment, or Training) di età compresa tra i 18 e i 29 anni, attraverso 20diper un percorso formativo in ambito Data Analytics e.La sfida delle competenze digitali in ItaliaSecondo Confartigianato, il 54,9% delle posizioni lavorative che richiedono competenze digitali rimane scoperto, soprattutto nelle micro e piccole imprese. Inoltre, i dati Istat mostrano come l’Italia sia tra i Paesi dell’UE con la percentuale più bassa di persone dotate di competenze digitali di base.