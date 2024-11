Cop29 la prima bozza dell’accordo sulla finanza climatica | le posizioni su cifre e criteri restano lontane

Leggi su Open.online

Alladi Baku, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che quest’anno si svolge in Azerbaigian, è il momento delle bozze. Nelle scorse ore, l’Unfccc – l’agenzia dell’Onu che organizza il vertice – ha pubblicato unaversione provvisoriaa cui stanno lavorando i negoziatori dei 197 paesi partecipanti. A dominare le discussioni quest’anno è il nuovo obiettivo diper il clima. In inglese: New Collective Quantified Goal (Ncqg). Per dirla in altre parole, occorre mettersi d’accordo su quanto e come le economie sviluppate dovrebbero sostenere i paesi in via di sviluppo per adattarsi ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni.Dieci domande e risposte per capire«Trilioni» di dollari per i Paesi vulnerabiliLaquestione da dirimere riguarda la cifra da stanziare per i paesi più vulnerabili.