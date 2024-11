Dailymilan.it - Calciomercato Milan, l’Inter insiste per Reda Belahyane: sfida con Moncada. La situazione

prepara lo sgambetto alsul fronte: bruciata la concorrenza diper?E’ derby di mercato tra Inter eper il giovanissimo talento di proprietà dell’Hellas Verona(11 presenze in tra campionato e Coppa Italia). Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, entrambi i club meneghini avrebbero messo nel mirino il centrocampista classe 2004, che in questo avvio di campionato ha fatto vedere grandissime giocate.Un giocatore diverso da quelle che possono essere le caratteristiche richieste nel calcio di oggi. Sì, perché il marocchino è alto 170 cm, ma si destreggia davvero bene in mezzo al campo e soprattutto ha una visione di gioco davvero interessante. Riesce anche a vincere duelli contro avversari di un’altra caratura fisica ed è proprio questo che ha attirato l’attenzione del direttore dell’area tecnica del, che starebbe pensando di provare a chiudere il colpo a gennaio.