Aggressioni in carcere a Busto | Situazione ormai insostenibile Siamo pronti a manifestare

non più tollerabile aldiArsizio dopo l’ennesima aggressione ad un agente di Polizia penitenziaria da parte di un nordafricano, tra i detenuti con problemi psichiatrici. "Non si può continuare in questa– dice Pierpaolo Giacovazzo, segretario regionale di Uilpa Polizia penitenziaria – è da tempo che segnaliamo gravi problemi ma fino ad oggi nonstati ascoltati". Un dato su cui richiama l’attenzione Giacovazzo: "Nell’istituto bustese negli ultimi trenta giorni si sono verificate sei, vittime cinque agenti e una criminologa. Inoltre ci sono statetra detenuti, questo è lo scenario in cui la Polizia penitenziaria opera". Il sindacato, ancora una volta, sollecita interventi urgenti. Il segretario regionale di Uilpa Pa pone l’attenzione su un aspetto importante :"davanti agli istituti dove questi problemi si trascinano da troppo tempo, come aArsizio".